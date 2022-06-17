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Капремонт педиатрического корпуса Морозовской больницы в Москве завершат через три месяца

Георгий Соланович
Город
Капремонт педиатрического корпуса Морозовской больницы в Москве завершат через три месяца
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, 4-й Добрынинский переулок, 1/9с1 Карта всех событий

Специалисты завершат капитальный ремонт педиатрического корпуса № 1 столичной Морозовской больницы в сентябре этого года. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в пятницу, 17 июня.

— В Морозовской больнице в прошлом году в обновленном корпусе начал работу единственный в стране городской центр детской трансфузиологии. Сейчас в этом крупнейшем детском стационаре Москвы более чем наполовину завершен ремонт педиатрического корпуса. Мы установим современную диагностическую медицинскую технику, а также создадим комфортные условия для пребывания пациентов и их родителей. Завершить ремонтные работы мы планируем в сентябре текущего года, — отметила заммэра.

На данный момент объект готов на 63 процента. Рабочие уже выполнили демонтажные работы, заменили оконные блоки, обновили системы отопления, утеплили фасад корпуса, провели стяжку пола, а также усилили конструкции. В планах специалистов — оборудовать системы вентиляции, водо- и энергоснабжения, канализацию, обустроить кровлю и фасад, провести строительно-монтажные и отделочные работы и установить лифты и пандусы.

После завершения капремонта в педиатрическом корпусе будет 180 коек различного профиля. На семи этажах оборудуют девять профильных отделений: эндокринологическое, эндоскопическое, отделение функциональной диагностики, педиатрическое, отделение реанимации и интенсивной терапии, гастроэнтерологическое, нефрологическое, неврологическое и отделение лучевой диагностики, передает официальный сайт мэра Москвы.

В Москве идет активное обновление медицинской инфраструктуры. Так, например, в апреле этого года специалисты начали капитальный ремонт корпуса № 20 Боткинской больницы.

Медицина Анастасия Ракова Москва
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