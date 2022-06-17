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В Москве назвали основные места с затруднением движения 17 июня

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В Москве назвали основные места с затруднением движения 17 июня
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Движение транспорта в Москве в пятницу, 17 июня, будет затруднено в центре города, на Садовом кольце, ТТК и МКАД. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Там также отметили, что движение транспорта в городе будет затруднено из-за проведения строительных работ, мелких ДТП и дождя. Столичным жителям рекомендовали передвигаться по вылетным магистралям, на такси и общественном транспорте.

— В вечерний час пик для поездок по городу рекомендуем пользоваться общественным транспортом. Так вы точно сэкономите время, — говорится в сообщении.

В Москве и области в пятницу, 17 июня, ожидается теплая погода с переменной облачностью и кратковременными дождями. Ветер прогнозируется западный с порывами до 15 метров в секунду. «Желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра будет действовать в регионе с 09:00 четверга до 21:00 пятницы. Кроме того, в Гидрометцентре предупредили и о пожарной опасности: предостережение продлится до 12:00 субботы. При этом в Серпуховском районе уровень пожарной опасности будет четвертого класса.

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