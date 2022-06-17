Welt: Шольц, Макрон и Драги убеждали Зеленского договариваться с Россией

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Итальянский премьер-министр Марио Драги, а также президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе своего визита на Украину могли обсуждать с президентом страны Владимиром Зеленским необходимость переговорного процесса с Россией. Такое мнение выразили в немецкой газете Die Welt.

В публикации отмечается, что в Киеве политики выступили за предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Взамен на это лидеры Европы уговаривали Зеленского сесть за стол переговоров с главой РФ Владимиром Путиным.

Уточняется, что Шольц, Макрон и Драги приехали на Украину, чтобы рассказать о своих повестках дня. Так, например, лидер Франции планировал поговорить о способах прекращения кризиса.

Драги в свою очередь хотел представить Италию как одного из основных членов Европейского союза, передает РИА Новости.

Накануне стало известно, что премьер-министр Италии Марио Драги, а также президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц приехали с визитом на Украину. В ходе поездки они встретились с президентом страны Владимиром Зеленским.