В Госдуме сообщили, что индексация тарифов ЖКУ 1 июля не превысит четырех процентов

Фото: Пресс-служба Госдумы

Индексация тарифов за услуги ЖКХ с 1 июля не будет превышать четырех процентов. Об этом в рамках ПМЭФ в пятницу, 17 июня, сообщил первый зампредседателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

— Нет, индексация тарифов ЖКХ не будет выше четырех процентов, тут есть четкая позиция, — цитирует Кошелева ТАСС.

Он добавил, что правительство не допустит, чтобы сетевые организации завышали тарифы. Кошелев уточнил, что развитие ЖКХ должно происходить не только за счет повышения тарифов, но и с помощью программ господдержки.

При этом в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) сообщили, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) с 1 июля поднимутся на 3–6 процентов в зависимости от региона. Цены увеличатся в соответствии с распоряжением российского правительства от 30 октября 2021 года. Меньше всего увеличатся тарифы в Республике Марий Эл — на 3,2 процента, больше всего — в Чеченской Республике (6,5 процента).

Власти определяют допустимое повышение исходя из прогноза среднегодового роста цен. Кабинет министров РФ устанавливает предельные индексы повышения платы в каждом отдельно взятом регионе. Это касается тарифов на отопление, водоснабжение, газ, электричество и вывоз мусора.