Более 8,3 тысячи рабочих мест создадут в Москве благодаря промышленным инвестпроектам

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Градостроительно-земельная комиссия Москвы в 2022 году без проведения торгов передала в аренду застройщикам более 70 гектаров городской собственности для реализации шести промышленных масштабных инвестиционных проектов. На новых производственных площадках смогут работать более 8,3 тысячи человек, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в пятницу, 17 июня.

— На площади более 70 гектаров инвесторы построят производственные комплексы, логистический центр и технопарк. В результате в столице появится более 8,3 тысячи дополнительных рабочих мест. Общий объем инвестиций в проекты превысит 37 миллиардов рублей, — отметил заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Так, на северо-западе Москвы построят производственный комплекс по изготовлению архитектурного бетона, в Зеленограде — комплекс по выпуску строительной продукции, на востоке столицы создадут производство высокотехнологичной электронной и микросистемной техники, в Троицке — логистический центр и производственный комплекс по изготовлению деревянных стройматериалов, а на северо-востоке города — технопарк с распределительным центром.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский добавил, что другой инвестор на площади более 36 гектаров построит два производственных комплекса по выпуску продукции и изготовлению архитектурного бетона, передает официальный сайт мэра Москвы.

В четверг, 16 июня, стартовала деловая программа Петербургского международного экономического форума, активное участие в котором принимает делегация правительства Москвы. Гости форума, ознакомившись со столичным стендом, могут узнать о ключевых проектах, которые реализуются в Москве.