ПМЭФ
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

«День без турникетов» в столице посвятят Московской неделе моды

Георгий Соланович
Город
«День без турникетов» в столице посвятят Московской неделе моды
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

С 20 по 26 июня в компаниях и на предприятиях фешен-индустрии в рамках столичной акции «День без турникетов», которую в этом году посвятят Московской неделе моды, пройдут бесплатные экскурсии. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства города в пятницу, 17 июня.

— Горожан ждут бесплатные экскурсии и мероприятия от ведущих фешен-площадок и создателей уникальных коллекций одежды и обуви. При этом акция будет проходить не три дня, как обычно, а все семь, — отметил глава департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

Так, бесплатные экскурсии пройдут на предприятиях швейного и ювелирного производств, а также на факультете дизайна и рекламы одного из столичных университетов. Мастер-класс по кастомизации пройдет на производстве одежды.

Помимо этого, в рамках акции участница молодежного клуба Business Update и владелица сети модельных агентств Мария Бабкина расскажет всем желающим о работе моделей, актеров и телеведущих в сфере моды, а организаторы другой площадки проведут для участников «Дня без турникетов» профнавигационный тур с посещением магазина тканей, фотостудии, студии печати, швейного производства и шоурума.

Кроме того, жители столицы смогут поучаствовать в круглом столе «Трансформация мировых недель моды в XXI веке — как экономика, ускорение технического прогресса, современная культура и непредсказуемые изменения в мире влияют на события в индустрии моды», передает официальный сайт мэра Москвы.

24 мая заместитель мэра столицы Наталья Сергунина заявила, что порядка 100 площадок примут участие в московской акции «День без турникетов».

Мероприятия День без турникетов Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Почему не надо спешить

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пропишите пилюли родителям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

За вклад в развитие русской литературы

Все мнения
О проекте