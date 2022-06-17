«День без турникетов» в столице посвятят Московской неделе моды

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

С 20 по 26 июня в компаниях и на предприятиях фешен-индустрии в рамках столичной акции «День без турникетов», которую в этом году посвятят Московской неделе моды, пройдут бесплатные экскурсии. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства города в пятницу, 17 июня.

— Горожан ждут бесплатные экскурсии и мероприятия от ведущих фешен-площадок и создателей уникальных коллекций одежды и обуви. При этом акция будет проходить не три дня, как обычно, а все семь, — отметил глава департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

Так, бесплатные экскурсии пройдут на предприятиях швейного и ювелирного производств, а также на факультете дизайна и рекламы одного из столичных университетов. Мастер-класс по кастомизации пройдет на производстве одежды.

Помимо этого, в рамках акции участница молодежного клуба Business Update и владелица сети модельных агентств Мария Бабкина расскажет всем желающим о работе моделей, актеров и телеведущих в сфере моды, а организаторы другой площадки проведут для участников «Дня без турникетов» профнавигационный тур с посещением магазина тканей, фотостудии, студии печати, швейного производства и шоурума.

Кроме того, жители столицы смогут поучаствовать в круглом столе «Трансформация мировых недель моды в XXI веке — как экономика, ускорение технического прогресса, современная культура и непредсказуемые изменения в мире влияют на события в индустрии моды», передает официальный сайт мэра Москвы.

24 мая заместитель мэра столицы Наталья Сергунина заявила, что порядка 100 площадок примут участие в московской акции «День без турникетов».