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Спрос на жилье в Москве упал на 50–60 процентов. Такая же ситуация наблюдается и в коммерческом секторе, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в пятницу, 17 июня.

— Спрос на жилье упал на 50–60 процентов по разным объектам. Аналогичная ситуация в коммерческом секторе. Это, безусловно, скажется и на объеме инвестиций в этой сфере. Мы со всеми застройщиками индивидуально встречаемся, смотрим проекты: какие у них реализовываются, какие под риском, — заявил Ефимов.

По его словам, правительство столицы в первую очередь следит за жилищным строительством, чтобы не допустить проблем для дольщиков. В сфере коммерческой застройки, подчеркнул заммэра, приостанавливаются только проекты, которые запускаются с нуля. При этом строительство, которое находится в высокой степени готовности, не сворачивается.

Ефимов также выразил уверенность, что «к концу года с учетом стабилизации ситуации и эта отрасль подтянется», передает РИА Новости.

В четверг, 16 июня, стартовала деловая программа Петербургского международного экономического форума, активное участие в котором принимает делегация правительства Москвы. Гости форума, ознакомившись со столичным стендом, могут узнать о ключевых проектах, которые реализуются в Москве.