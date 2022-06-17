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Садовник дал советы, как добиться пышного цветения растений

Ирина Игнатенко
Общество
Садовник дал советы, как добиться пышного цветения растений
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Чтобы обеспечить пышное цветение в саду на следующий год, после цветения декоративных растений в текущем сезоне не стоит допускать образования семян. Растения также нужно защищать от вредителей и заморозков. Об этом рассказал главный садовник ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Антон Дубенюк.

Он пояснил, что для плодовых деревьев нужно проводить нормировку плодов. Для того чтобы плоды были крупными и хорошего качества, их должно быть не слишком много. Поэтому при завязывании уже плодов молодых проводится прореживание.

Если речь идет о декоративных растениях, то после цветения не стоит допускать образования семян, чтобы на следующий год цветение продолжало быть таким же пышным.

Также необходимо знать правила обрезки деревьев. Обрезку делают над почкой, наискосок, острым инструментом, передает РИАМО.

Дачники все чаще пробуют выращивать на своих участках растения, нехарактерные для средней полосы. Какие из экзотических растений могут прижиться на территории Подмосковья, рассказал директор департамента недвижимости «Цифровые СНТ Подмосковья» Федор Мезенцев.

Деревья садоводы сад
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