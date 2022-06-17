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Собянин присвоил заводу «Москабельмет» статус промышленного комплекса

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Город
Собянин присвоил заводу «Москабельмет» статус промышленного комплекса
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Производитель кабельно-проводниковой продукции — АО «Москабельмет» — получил статус промышленного комплекса. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 17 июня.

«Москабельмет» — один из старейших московских заводов, основанный в 1895 году. На данный момент группа компаний объединяет пять заводов, испытательные лаборатории, торговые и сервисные предприятия и специализируется на выпуске широкой номенклатуры кабелей для передачи электроэнергии, электротехнической промышленности и связи.

Основные производственные мощности «Москабельмета» расположены в столичном районе Лефортово.

Статус промкомплекса позволит предприятию направить дополнительные инвестиции на развитие и модернизацию производственных мощностей. Кроме того, особый статус снизит для «Москабельмета» ставку налога на прибыль до 13,5 процента, передает официальный сайт мэра Москвы.

16 июня Собянин подписал постановление о строительстве комфортного городского района на месте «Рижского грузового двора», решение о выводе которого из центра города приняло ОАО «РЖД».

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