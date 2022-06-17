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Андрей Бочкарев: Тоннель от Боровского до Киевского шоссе готов на 75 процентов

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Город
Андрей Бочкарев: Тоннель от Боровского до Киевского шоссе готов на 75 процентов
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Боровское шоссе Карта всех событий

Специалисты завершили строительство тоннеля на участке от Боровского до Киевского шоссе в составе магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе на 75 процентов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в пятницу, 17 июня.

— На объекте выполнены работы по строительству монолитных конструкций тоннеля, начались работы по монтажу инженерных систем и внутренней отделке, — отметил Бочкарев.

Глава департамента строительства города Рафик Загрутдинов добавил, что проектом строительства тоннеля предусмотрены возведение и реконструкция дорог протяженностью более девяти километров.

Реализация проекта улучшит транспортную доступность для жителей районов Ново-Переделкино, Солнцево и поселения Московский. Кроме того, тоннель увеличит пропускную способность Боровского, Киевского, Калужского и Варшавского шоссе, передает официальный сайт мэра Москвы.

15 июня Бочкарев заявил, что общестроительная готовность северного участка Московского скоростного диаметра (МСД) от улицы Лухмановской до Зенинского шоссе составляет 65 процентов.

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