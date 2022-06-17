Фото: pexels.com / Kaboompics .com

В народном календаре 18 июня — Дорофеев день. В этот день наши предки примечали направление ветра. Православная церковь 18 июня почитает священномученика Дорофея, епископа города Тира в Финикии.

18 июня было плохим знаком брать в руки колющие и режущие предметы. Они визуально были похожи на зубы волка, а поэтому с легкостью привлекали в дом хищников, которые хотели бы полакомиться в хлеву.

Если хозяин не имел домашнего скота, Дорофеев день также обязывал его не применять иглы, ножи и ножницы. Согласно древней примете, такие острые предметы могли призвать в дом несчастье.

18 июня не советовали заводить споры, особенно если они были основаны на мелочах и глупостях, ведь святой мог наказать за такие действия. По этой причине любые спорные решения, которые могли привести к разногласиям, считалось лучше перенести на другой день, тогда как в эту дату больше времени следовало уделять семье, любви или работе.

Плохой приметой было 18 июня общаться с незнакомыми людьми. Силы зла в этот день могли обрести человеческий облик, дабы втереться в доверие и узнать у вас какую-нибудь секретную информацию, благодаря которой легче было навредить человеку.

Приметы погоды

Утром пчелы не летят в поле, а сидят по ульям — будет дождь.

Если в облачный день перед закатом ярко засияло солнце, то близится ненастье.

Дятел поет, и сова всю ночь кричит — к осадкам.

Туман над водой — к обилию грибов.

Много пауков — к хорошей погоде.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Чем особенно опасны острые предметы 18 июня

Именины отмечают: Игорь, Гавриил, Георгий, Гордей, Дмитрий, Константин, Леонид, Марк, Петр, Федор.