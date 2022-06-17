Диетолог назвала основные ошибки при приготовлении окрошки

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Какие ошибки допускаются при приготовлении окрошки, рассказала врач-терапевт, аллерголог-иммунолог, диетолог Антонина Саволюк.

По ее словам, окрошка, как и все традиционные классические блюда, изначально должна готовиться из натуральных продуктов. При этом важно еще и их правильное сочетание.

Во-первых, вареную колбасу, которую по-прежнему так любит простой русский человек, сложно назвать полезной, отметила Саволюк. Часто этот продукт содержит большое количество вредных добавок: нитриты, фосфаты, усилители вкуса, стабилизаторы.

Также многие добавляют слишком большое количество картофеля, а это лишние углеводы, что отрицательно сказывается на весе.

Еще один серьезный источник быстрых углеводов в современной версии окрошки — это сладкий темный квас. Употребление такого напитка будет большим испытанием для поджелудочной железы и наших рецепторов, передает ФАН.

Ранее среднюю стоимость продуктов для окрошки назвали в Подмосковье. Приготовление литра окрошки в этом году для жителей Подмосковья обойдется в 598 рублей. Рассчитывали стоимость по классическому рецепту: картофель, яйца, редис, огурцы, вареная колбаса, зелень, сметана и квас, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Антон Прокофьев, бренд-шеф компании «Эфко», историк кулинарии, кандидат исторических наук, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, как не нужно делать окрошку и какой вариант ее приготовления является каноническим.