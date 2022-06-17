Илона Маска обвинили в создании криптопирамиды

Фото: Zuma/TASS

Американец Кит Джонсон направил бизнесмену Илона Маску и его компаниям иск на 258 миллиардов долларов за резкое повышение стоимости криптовалюты Dogecoin. Об этом стало известно в пятницу, 17 июня.

Dogecoin была создана в 2013 году в честь интернет-мема с собакой породы сиба-ину. С начала текущего года курс валюта упал на 67 процентов.

— Ответчики ложно утверждали, что эта криптовалюта является разумной инвестицией, хотя она вообще не имеет ценности, — приводит выдержку из поданного иска Bloomberg.

Джонсон утверждает, что лишился крупной суммы из-за финансовой пирамиды, и надеется, что к нему присоединятся другие потерпевшие, также потерявшие деньги на торговле Dogecoin с апреля 2019 года.

Он требует возмещения ущерба и введения запрета для компаний Маска продвигать криптовалюту.

Это не первое обвинение в сторону предпринимателя. 20 мая стюардесса заявила, что Маск принуждал ее к сексуальным действиям.