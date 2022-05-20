Илона Маска обвинили в сексуальных домогательствах

Фото: dmoberhaus / CC BY 2.0

Стюардесса обвинила бизнесмена Илона Маска в домогательствах. Об этом стало известно в пятницу, 20 мая.

По данным Telegram-канала Shot, девушка заявила, что это случилось в 2018 году во время полета в Лондон на частном самолете миллиардера. Маск якобы оголился перед бортпроводницей и принуждал ее сделать эротический массаж. Взамен за услугу мужчина предложил купить ей лошадь.

Стюардесса отказалась вступать в интимные отношения и подала к Маску иск о сексуальных домогательствах. Позже его компания SpaceX выплатила стюардессе 250 тысяч долларов, чтобы замять скандал.

Сам Маск заявил, что обвинения дикие и лживые, а все нападки на него являются политической акцией.

Ранее бизнесмен назвал Демократическую партию Соединенных Штатов «партией раскола и ненависти». Он также заявил, что больше не будет их поддерживать, а свой голос на следующих выборах отдаст за республиканцев.