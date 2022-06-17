 Андрей Бочкарев: На Шелепихинской набережной ведется перекладка инженерных коммуникаций

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Шелепихинская набережная Карта всех событий

В рамках реконструкции Шелепихинской набережной рабочие перекладывают инженерные коммуникации. Об этом в пятницу, 17 июня, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Проектом строительства транспортной развязки на пересечении Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и Третьего транспортного кольца предусмотрены реконструкция и благоустройство Шелепихинской набережной. Сейчас на объекте ведутся работы по берегоукреплению, — сказал заммэра.

По словам Бочкарева, реконструкцию начали еще в июле 2021 года, а завершить ее планируют в феврале 2024 года.

— В рамках реконструкции также будет проведено благоустройство территории. Предусматриваются устройство 10,3 гектара газона, высадка почти трехсот деревьев и более 11 тысяч кустарников, — добавил Бочкарев.

Генеральным проектировщиком объекта является ГК «Моспроект-3». Генеральный директор компании Анна Меркулова заявила, что специалисты холдинга при проектировании развязки учитывали стесненные условия в зоне строительства, сложившиеся из-за разветвленной железнодорожной инфраструктуры МЦК и МЦД-1.

Также городские службы озеленят более 25 гектаров территорий обновленных набережных в Москве.