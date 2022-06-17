«Она моется время от времени»: Бекхэм рассказал, что его раздражает в жене

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Футболист Дэвид Бекхэм рассказал, что его раздражает в супруге Виктории.

По словам спортсмена, он очень следит за чистотой в любых аспектах своей жизни. При этом про супругу Бекхэм не может сказать того же самого.

— Я опрятный, а она нет. Она моется время от времени, — рассказал футболист в эфире YouTube-шоу Overlap Xtra.

Он также отметил, что сам подбирает одежду для себя, хотя его жена является успешным дизайнером.

До этого врач-диетолог Маргарита Королева рассказала, почему не стоит садиться на диету, которой придерживается модель Виктория Бекхэм, выбирая одни и те же продукты на протяжении большого количества лет. Хорошую работу кишечника способно поддержать только разнообразное питание. От разнообразия рациона зависит состояние иммунной системы. По словам диетолога, в рационе должны быть мясо, рыба, овощи.

Два года назад британская певица и модель Виктория Бекхэм приехала в Париж на Неделю моды. Зоозащитники заметили, что в руке у Бекхэм была сумка из крокодиловой кожи. Ранее она заявляла, что в ее коллекциях не будет одежды из натурального меха и кожи. В результате зоозащитники обвинили Бекхэм в погоне за прибылью.