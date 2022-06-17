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Рафик Загрутдинов: Началась чистовая отделка в помещениях детской поликлиники в Савеловском районе

Антон Махов
Город
Рафик Загрутдинов: Началась чистовая отделка в помещениях детской поликлиники в Савеловском районе
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Северный административный округ, Савёловский район Карта всех событий

Детскую поликлинику в Савеловском районе введут в эксплуатацию в 2022 году. Об этом в пятницу, 17 июня, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— Детскую поликлинику на 320 посещений по адресу улица Вятская, владение 37–39 в районе Савеловский введут в эксплуатацию в этом году. Началась чистовая отделка в помещениях медицинского учреждения. Параллельно продолжается установка инженерного оборудования, ведутся пуско-наладочные работы. Общий процент готовности объекта составляет 94 процента, — рассказал Загрутдинов.

Здание будет состоять из четырех этажей. Здесь обустроят зону дежурного врача, кабинет приема анализов и введения инъекций, кабинет выдачи справок, направлений и больничных, фильтр-бокс, административное и служебно-бытовое помещения, кафе быстрого питания, отделение платных медицинских услуг, педиатрическое отделение, кабинеты врачей-специалистов, отделение реабилитации, а также зоны лучевой и функциональной диагностики.

Также Загрудинов рассказал, что помещения будут оснащены новым современным медицинским и технологическим оборудованием.

Этажи будут оборудованы лифтами и пандусами для удобства маломобильных групп населения.

Недавно Загрутдинов сообщал, что специалисты завершают работы по внутренней отделке жилого дома, построенного в столичном районе Восточный по программе реновации.

Строительство Рафик Загрутдинов Больницы
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