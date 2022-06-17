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Путин предложил отменить большинство плановых проверок российского бизнеса

Александр Афонин
Общество
Путин предложил отменить большинство плановых проверок российского бизнеса
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин предложил полностью отменить большинство плановых проверок всего российского бизнеса. Об этом он сообщил в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 17 июня.

— Есть все основания сделать еще один кардинальный шаг вперед — на постоянной основе отказаться от проведения проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда, — сказал он.

Российский лидер напомнил, что с 2016 года правительство вносило множество мер поддержки для предпринимателей. Среди них были мораторий и отказ от плановых проверок. По его словам, это позволило снизить количество нарушений со стороны предпринимателей

Также президент поручил правительству России в ближайшее время определить критерии соответствующей реформы, передает РИА Новости.

17 июня началось пленарное заседание Петербургского международного экономического форума с участием президента России Владимира Путина. В связи с мощными DDoS-атаками на системы аккредитации ПМЭФ российский лидер перенес выступление на 15:00 пятницы.

В ходе своего выступления Путин заявил, что в ближайшие годы все страны мира неизбежно начнут конвертацию своих валютных резервов в реальные активы. По его словам, причиной конвертации станет падение стоимости валют.

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