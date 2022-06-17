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Путин заявил, что Россия никогда не пойдет по пути самоизоляции

Евгений Белоусов
Политика
Путин заявил, что Россия никогда не пойдет по пути самоизоляции
Фото: er.ru

Вопреки всем мечтам Запада, Россия никогда не пойдет по пути автаркии. Такое заявление в пятницу, 17 июня, сделал президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

— Россия, несмотря на то что наши западные друзья, так скажем, буквально мечтают об этом, никогда не пойдет по пути самоизоляции и автаркии, — заявил глава государства.

Наоборот, подчеркнул Путин, Москва будет продолжать расширять взаимодействие с теми странами, которые сами хотят с ней работать. Однако подобные партнеры России постоянно подвергаются сильному давлению со стороны Запада, передает слова президента ТАСС.

Также в ходе выступления Путин заявил, что после окончания холодной войны США объявили себя «посланниками Бога на земле», а свои интересы считают священными. На интересы прочих стран Вашингтон предпочитает не обращать внимания, добавил президент.

Выступление российского лидера на пленарном заседании ПМЭФ началось в пятницу, 17 июня. До этого стало известно, что выступление президента было отложено на 15:00 по московскому времени из-за мощных DDoS-атак на системы аккредитации форума.

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