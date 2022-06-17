Путин предложил запустить промышленную ипотеку под пять процентов годовых

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин предложил запустить промышленную ипотеку под 5 процентов годовых. С таким предложением глава государства выступил в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 17 июня.

— Чтобы отечественный бизнес мог быстро развернуть выпуск необходимой продукции, предлагаю запустить принципиально новый инструмент — промышленную ипотеку, — сказал он.

Российский лидер отметил, что кредитом смогут воспользоваться те предприятия, которые готовы построить новые производства. В ходе своего выступления Путин поручил правительству России в скором времени рассмотреть этот вопрос и отработать детали с банковским сектором, передает РИА Новости.

17 июня началось пленарное заседание Петербургского международного экономического форума с участием президента России Владимира Путина. Однако, в связи с мощными DDoS-атаками на системы аккредитации ПМЭФ российский лидер перенес выступление на 15:00 пятницы.

В ходе своего выступления Путин предложил отменить большинство плановых проверок российского бизнеса. Он уточнил, что это коснется предприятий, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда.