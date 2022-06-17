Путин поручил принять кардинальные меры по поддержке семей с детьми

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил правительству постоянно держать на контроле разработку дополнительных мер поддержки семей с детьми. Об этом президент объявил в пятницу, 17 июня, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

— Будущее России — это семья с двумя, тремя и большим количеством детей. Поэтому речь должна идти не только о прямой финансовой поддержке, нам нужно нацелить, настроить на запросы семей с детьми систему здравоохранения, образования, все сферы, определяющие качество жизни людей, — заявил он.

По словам президента, меры поддержки семей с детьми должны носить радикальный характер, так как страна сталкивается с чрезвычайным демографическим взрывом, передает ТАСС.

Кроме того, глава государства предложил снизить ставку по льготной ипотеке до семи процентов. После снижения ставки, заметил Путин, срок действия программы льготной ипотеки сохранится до конца этого года.

После этого первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев объявил о начале предварительного приема заявок по программе льготной ипотеки на новостройки под семь процентов.

Выступление Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ началось в пятницу, 17 июня. До этого стало известно, что выступление президента было отложено на 15:00 по московскому времени из-за мощных DDoS-атак на системы аккредитации форума.