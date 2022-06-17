ПМЭФ
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Собянин рассказал о внедрении в московском транспорте Системы быстрых платежей

Антон Махов
Город
Собянин рассказал о внедрении в московском транспорте Системы быстрых платежей
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о внедрении системы быстрых платежей в столичном транспорте. Об этом глава города написал в пятницу, 17 июня, в своем Telegram-канале.

— Современный мегаполис подразумевает активное развитие. Одно из ключевых направлений — городской транспорт. И здесь большую роль играют цифровые сервисы, включая безналичную оплату поездок, как, например, картой «Мир», — отметил мэр столицы.

Глава города напомнил, что в рамках Петербургского международного экономического форума с генеральным директором «Национальной системы платежных карт» Владимиром Комлевым было подписано соглашение о внедрении в московском транспорте системы быстрых платежей.

— Первое, что планируем сделать, — дать возможность уже в этом году покупать билеты по QR-коду в метро, а до середины следующего — в наземном транспорте и мобильных приложениях транспортного комплекса, — отметил мэр.

Сейчас в тестовом режиме работает оплата по QR-коду почти в 80 кассах всех открытых станций БКЛ, а также пополнение парковочного счета в приложении «Парковки России», дополнил мэр в своем Telegram-канале.

Также Собянин и председатель правительства Донецкой народной республики Виталий Хоценко подписали соглашение о сотрудничестве.

Транспорт система быстрых платежей Сергей Собянин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет дела Пушкину до наших кабачков

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Создаем центры притяжения

Александр Шаргунов
Александр Шаргунов

Память о первых апостолах

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Все мнения
О проекте