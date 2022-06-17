Собянин рассказал о подписании меморандума о сотрудничестве с VK

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал меморандум о сотрудничестве с генеральным директором компании VK Владимиром Кириенко на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом в пятницу, 17 июня, глава города сообщил в своем Telegram-канале.

— Москву по праву называют одним из самых умных мегаполисов планеты. Без использования технологий невозможно представить повседневную жизнь горожан, как и управление современным городом. Развитие цифровых сервисов — одно из приоритетных направлений в нашей работе, — написал мэр.

Одной из ключевых задач партнерства он назвал обеспечение бесперебойной и быстрой работы цифровых продуктов Москвы. В столице планируют применять сквозные цифровые технологии и передовые решения для создания новых сервисов для москвичей.

Также Собянин отметил, что технологии VK помогут упростить коммуникацию и выстроить прозрачный диалог департаментов и служб с жителями столицы, повысить скорость обработки их запросов.

Экосистемой VK пользуются более 90 процентов аудитории Рунета, отметил Собянин в своем Telegram-канале. Ранее в пятницу мэр Москвы рассказал о внедрении системы быстрых платежей в столичном транспорте.