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Один человек погиб в ДТП на территории Новой Москвы

Елена Самойлова
Происшествия
Один человек погиб в ДТП на территории Новой Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
Россия, Москва, поселение Кленовское, деревня Починки Карта всех событий

Водитель автомобиля погиб в результате дорожной аварии на территории Новой Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы в пятницу, 17 июня.

ДТП произошло в деревне Починки в поселении Кленовском. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Skoda не справился с управлением и въехал в придорожный фонарь.

В результате 50-летний мужчина скончался.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы, выясняются все обстоятельства произошедшего.

15 июня еще один человек погиб в ДТП с участием бензовоза в Пензенской области.

Новая Москва Водители ГИБДД
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