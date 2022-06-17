Перед судом предстанет обвиняемый в убийстве, совершенном в 1999 году

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Россия, Москва, улица Удальцова Карта всех событий

Завершено расследование уголовного дела в отношении обвиняемого в убийстве двух мужчин 23 года назад. Об этом в пятницу, 17 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По ее словам, в феврале 1999 года обвиняемый около шести раз выстрелил в двух незнакомцев возле ночного клуба на улице Удальцова. От полученных ранений оба скончались на месте, а мужчина покинул место происшествия.

Установлено, что после совершения преступления он уехал из Москвы и какое-то время скрывался в Ленинградской области. При этом подозреваемый не общался с родственниками и знакомыми, а в 2003 году купил паспорт гражданина РФ с иными данными.

В ходе работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет были проанализированы материалы уголовного дела и проверены собранные доказательства.

52-летнего фигуранта задержали и предъявили обвинение в убийстве двух лиц. Во время следственных действий он дал подробные показания об обстоятельствах преступления. Ранее мужчина был неоднократно судим, в том числе за особо тяжкие преступления.

Следствие собрало достаточную доказательную базу, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд.

До этого сообщалось, что зарезавшая супругу любовника женщина раскрыла детали убийства.