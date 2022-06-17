ПМЭФ
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Перед судом предстанет обвиняемый в убийстве, совершенном в 1999 году

Елена Самойлова
Происшествия
Перед судом предстанет обвиняемый в убийстве, совершенном в 1999 году
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, улица Удальцова Карта всех событий

Завершено расследование уголовного дела в отношении обвиняемого в убийстве двух мужчин 23 года назад. Об этом в пятницу, 17 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По ее словам, в феврале 1999 года обвиняемый около шести раз выстрелил в двух незнакомцев возле ночного клуба на улице Удальцова. От полученных ранений оба скончались на месте, а мужчина покинул место происшествия.

Установлено, что после совершения преступления он уехал из Москвы и какое-то время скрывался в Ленинградской области. При этом подозреваемый не общался с родственниками и знакомыми, а в 2003 году купил паспорт гражданина РФ с иными данными.

В ходе работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет были проанализированы материалы уголовного дела и проверены собранные доказательства.

52-летнего фигуранта задержали и предъявили обвинение в убийстве двух лиц. Во время следственных действий он дал подробные показания об обстоятельствах преступления. Ранее мужчина был неоднократно судим, в том числе за особо тяжкие преступления.

Следствие собрало достаточную доказательную базу, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд.

До этого сообщалось, что зарезавшая супругу любовника женщина раскрыла детали убийства.

Западный административный округ (ЗАО) Следственный комитет Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет дела Пушкину до наших кабачков

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Создаем центры притяжения

Александр Шаргунов
Александр Шаргунов

Память о первых апостолах

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Все мнения
О проекте