Краснокнижного тритона обнаружили в заказниках «Алтуфьевский» и «Долина реки Сходня»

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Россия, Москва, Алтуфьевский комплексный заказник Карта всех событий

В столичных природных заказниках «Алтуфьевский» и «Долина реки Сходни» специалисты обнаружили краснокнижного тритона. Об этом в пятницу, 17 июня, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

— Обыкновенный тритон занесен в Красную книгу Москвы под второй категорией редкости, как сокращающийся в численности вид, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что тритоны обычно встречаются в болотах, мелких озерах и других водоемах со стоячей водой. Их размер не превышает десяти сантиметров, а характерной особенностью служит коричневая полоска на голове.

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Рацион этих амфибий состоит из личинок насекомых, головастиков и других беспозвоночных. А отличить самку от самца можно лишь в брачный период. Тогда у самцов появляется гребень, передает пресс-служба.

До этого сообщалось, что в Новой Москве выпустили в дикую природу редких краснокнижных зайцев. Таким образом в столице восстанавливают популяцию этих животных.