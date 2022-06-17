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Незнакомец под видом родственника выманил у пенсионерки 120 тысяч рублей

Елена Самойлова
Происшествия
Незнакомец под видом родственника выманил у пенсионерки 120 тысяч рублей
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Братиславская улица Карта всех событий

Незнакомец выманил у столичной пенсионерки 120 тысяч рублей, представившись родственником. Об этом в пятницу, 17 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, в отдел полиции поступило заявление от 85-летней местной жительницы. Она рассказала о том, что ей позвонил неизвестный и представился племянником, чем ввел в заблуждение заявительницу.

После он стал убеждать пожилую женщину одолжить ему 120 тысяч рублей. Потерпевшая поверила неизвестному и передала деньги возле своего дома на улице Братиславской.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время полицейские разыскивают злоумышленника.

До этого сообщалось про еще один случай мошенничества — женщина-курьер забирала деньги у пенсионеров, работая на аферистов.

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