Мемориальную доску министру электронной промышленности СССР Колесникову установили в Москве

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Комсомольский проспект, 45 Карта всех событий

В столице состоялось торжественное открытие мемориальной доски министру электронной промышленности СССР, лауреату Ленинской и Государственной премий СССР Владиславу Григорьевичу Колесникову. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента культурного наследия Москвы в пятницу, 17 июня.

— На Комсомольском проспекте сегодня увековечили память Владислава Григорьевича Колесникова — выдающегося государственного деятеля, человека, который посвятил свою жизнь развитию электронной промышленности страны. Под его руководством в СССР активно развивались производство и предприятия, — сказал руководитель департамента Алексей Емельянов.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мемориальная доска была изготовлена из красного гранита и бронзы. На ней представлены барельефное скульптурное изображение министра и текстовая композиция. Ее разместили на здании, где Колесников жил с 1971 года, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что в Москве открыли мемориальную доску народному артисту РСФСР Георгию Юматову. Она расположилась на улице Черняховского.