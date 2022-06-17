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Путин: Россия никому не угрожает ядерным оружием

Евгений Белоусов
В мире
Путин: Россия никому не угрожает ядерным оружием
Фото: Администрация президента РФ

Россия никому не угрожает ядерным оружием, но все должны знать, что оно у государства есть. Об этом в пятницу, 17 июня, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

— Ничем мы не угрожаем, но все должны знать, что у нас есть и что мы будем применять, если потребуется для защиты нашего суверенитета, — подчеркнул глава государства.

Видео: Telegram / ТАСС

Путин отметил, что представители других стран часто затрагивают тему ядерного вооружения. Москва, в свою очередь, отвечает на подобную риторику, после чего ее вновь обвиняют в якобы угрозах ядерным оружием, передает ТАСС.

Также в ходе выступления российский президент заявил, что после окончания холодной войны США объявили себя «посланниками Бога на земле», а свои интересы считают священными. На интересы прочих стран Вашингтон предпочитает не обращать внимания, добавил президент.

17 июня состоялось пленарное заседание Петербургского международного экономического форума с участием президента России Владимира Путина. Однако, в связи с мощными DDoS-атаками на системы аккредитации ПМЭФ российский лидер перенес выступление на 15:00 пятницы.

Россия Владимир Путин Ядерное оружие
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