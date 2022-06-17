Москва выставила на торги шесть нежилых помещений в разных округах столицы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, улица Удальцова, 5к1 Карта всех событий

В столице выставили на торги шесть нежилых помещений для малого и среднего бизнеса по льготной программе. Об этом в пятницу, 17 июня, сообщили в пресс-службе Департамента по конкурентной политике Москвы.

— В этом году минимальная ставка аренды стартует от 5 тысяч рублей за один квадратный метр в год для помещений на первом этаже и выше, а для подвальных — от 1 тысячи рублей. По итогам первого квартала город реализовал более 60 подобных объектов, а уровень конкуренции составил в среднем 18 участников на лот, — сказал руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Самое крупное помещение находится в районе Проспект Вернадского. Его площадь составляет более 217 квадратных метров. Самое маленькое помещение расположилось на северо-западе Москвы, в районе Покровское-Стрешнево. Его площадь — 39,2 квадратных метра.

Отправить заявку на участие в аукционе можно до 1 и 15 июля. Сами торги состоятся 8 и 22 июля, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что Москва выставит на торги 31 нежилое помещение в девяти округах города. Победившие на торгах предприниматели смогут открыть в помещениях магазины, предприятия бытового обслуживания, кофейни, аптеки или офисы.