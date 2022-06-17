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Силуанов: Снижение льготной ипотеки поддержит россиян и стройотрасль

Евгений Белоусов
Экономика
Силуанов: Снижение льготной ипотеки поддержит россиян и стройотрасль
Фото: roscongress / Максим Григорьев

Снижение ставки по льготной ипотеке на новостройки до семи процентов простимулирует спрос россиян на жилье и поддержит строительную отрасль. Об этом в пятницу, 17 июня, сообщил министр финансов России Антон Силуанов.

— Решение президента позволит дополнительно создать спрос со стороны людей, которые хотят улучшить жилищные условия, с одной стороны. С другой стороны, строители тоже видят сокращение спроса, и им нужна поддержка, — отметил он.

По словам министра, снижение ставки позволит «убить двух зайцев», поддержав и людей, и строителей. Ипотека, подчеркнул Силуанов, является очень эффективной мерой, передает РИА Новости.

В этот же день президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), предложил снизить ставку по льготной ипотеке до семи процентов. После снижения ставки, уточнил он, срок действия программы льготной ипотеки сохранится до конца этого года.

17 июня состоялось пленарное заседание Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с участием Путина. Российский лидер перенес выступление на 15:00 пятницы. Причиной стали мощные DDoS-атаки на системы аккредитации Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

Экономика Ипотека Антон Силуанов
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