Автобусы не будут ходить по улицам Бачуринская и Липовый Парк утром 19 июня

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, посёлок Коммунарка, Бачуринская улица Карта всех событий

Автобусы трех маршрутов не будут ходить утром 19 июня по улицам Бачуринская и Липовый Парк. Об этом в пятницу, 17 июня, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— 19 июня с 9:30 до 12:00 автобусы не будут ходить по Бачуринской улице и улице Липовый парк, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что причиной стало проведение крестного хода. Так, маршрут № 288 будет курсировать по улице Александры Монаховой и бульвару Мечникова через метро «Ольховая». Автобус № 882 пройдет по улице Александры Монаховой. А автобус маршрута с19 после остановки «Николино» пойдет сразу до Сосенского без заезда в Коммунарку.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Жителям столицы порекомендовали пользоваться остановками на улице Александры Монаховой, передает Дептранс.

Накануне сообщалось, что автобусы нескольких маршрутов не будут останавливаться у станции метро «Прокшино» в Проектируемом проезде № 7029. Кроме того, для транспорта временно будет отменена остановка «Хованский пруд».