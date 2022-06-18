Американский комик пристыдил Байдена за обвинение Путина в росте цен в США

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Американский политический обозреватель и юморист Джимми Дор упрекнул президента Соединенных Штатов Джо Байдена, который часто называет рекордную инфляцию в стране «путинским подорожанием».

Дор в шутку назвал Москву виновной в «свержении правительства, контроле цен на газ и совершении переворота в США». Кроме того, он в шутливой форме повторил тезис Байдена о том, что РФ «несет ответственность за инфляцию» в стране.

Комик подчеркнул, что в реальности американское население платит больше из-за действий здешних финансово-промышленных элит, которые влияют на главу Белого дома. По мнению Дора, государством через американскую администрацию в настоящее время управляет «горстка миллиардеров». Политика Байдена, убежден обозреватель, приводит к ослаблению доллара, и в этом глава США обвиняет другую страну, пишет РИА Новости.

В минувшую пятницу, 17 июня, ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон опубликовал статью, в которой обвинил президента США Джо Байдена в топливном кризисе в стране.