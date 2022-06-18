Милорад Додик поблагодарил Путина за сохранение цен на газ в Республике Сербской

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Член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, представляющий в этом органе Республику Сербскую, в пятницу, 17 июня, поблагодарил президента России Владимира Путина за цену на российский газ.

В ходе переговоров с российским лидером на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) балканский политик заявил, что энергоресурсы из России в настоящее время не имеют альтернатив.

По его словам, Республика Сербская пытается быть принципиальной в своем вопросе отношения к России, поэтому Босния и Герцеговина пока не присоединилась к санкциям. Он поблагодарил Путина за возможность сохранить цену газа для боснийской автономии на предыдущих условиях, пишет ТАСС.

— Мы хотим продолжить с инвестициями, мы сегодня говорили с господином Миллером о строительстве продолжения газопровода, — подчеркнул Милорад Додик.

В конце мая появилась информация, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии в городе Баня-Лука, расположенном в Республике Сербской, отделения российского посольства в Боснии и Герцеговине.