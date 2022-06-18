ПМЭФ
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Милорад Додик поблагодарил Путина за сохранение цен на газ в Республике Сербской

Егор Провоторов
В мире
Милорад Додик поблагодарил Путина за сохранение цен на газ в Республике Сербской
Фото: shutterstock

Член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, представляющий в этом органе Республику Сербскую, в пятницу, 17 июня, поблагодарил президента России Владимира Путина за цену на российский газ.

В ходе переговоров с российским лидером на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) балканский политик заявил, что энергоресурсы из России в настоящее время не имеют альтернатив.

По его словам, Республика Сербская пытается быть принципиальной в своем вопросе отношения к России, поэтому Босния и Герцеговина пока не присоединилась к санкциям. Он поблагодарил Путина за возможность сохранить цену газа для боснийской автономии на предыдущих условиях, пишет ТАСС.

— Мы хотим продолжить с инвестициями, мы сегодня говорили с господином Миллером о строительстве продолжения газопровода, — подчеркнул Милорад Додик.

В конце мая появилась информация, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии в городе Баня-Лука, расположенном в Республике Сербской, отделения российского посольства в Боснии и Герцеговине.

газоснабжение Босния и Герцеговина Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет дела Пушкину до наших кабачков

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Создаем центры притяжения

Александр Шаргунов
Александр Шаргунов

Память о первых апостолах

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Все мнения
О проекте