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В Республике Сербской откроется отделение российского посольства

Егор Провоторов
В мире
В Республике Сербской откроется отделение российского посольства
Фото: pixabay.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии в городе Баня-Лука, расположенного в Республике Сербской, отделения российского посольства в Боснии и Герцеговине.

Соответствующий документ был в четверг, 26 мая, опубликован на официальном портале правовой информации. Таким образом российское правительство приняло соответствующее предложение МИД России. Мишустин поручил ведомству установить численность отделения посольства и утвердить его штатное расписание.

В соответствии с постановлением, расходы на открытие и содержание отделения посольства в Республике Сербской будет осуществляться за счет бюджета, выделяемого внешнеполитическому ведомству на очередной финансовый год.

В ходе встречи в декабре прошлого года глава МИД Боснии и Герцеговины Бисера Туркович проинформировала своего российского коллегу Сергея Лаврова о согласии боснийской стороны на открытие отделения посольства РФ в Баня-Луке. Как отметила глава внешнеполитического ведомства балканской страны, это решение ожидалось давно, но необходимо было устранить некие проблемы с обеспечением работы институтов безопасности.

В конце марта стало известно, что Босния и Герцеговина не планирует вводить какие-либо санкции в отношении России из-за специальной операции РФ на Украине.

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