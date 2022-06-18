Диетолог Соломатина рассказала, чем опасна арбузная диета

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Арбузные диеты завоевывают особую популярность в летний период года. Однако в составе плодов содержится большое количество сахара, переизбыток которого может негативно отразиться на здоровье человека, рассказала диетолог Елена Соломатина «Вечерней Москве».

— Я не рекомендую злоупотреблять арбузными диетами людям с сахарным диабетом, инсулинорезистентностью и лишним весом. Достаточно сделать один разгрузочный день на арбузах. Это позволит снизить количество калорий. Однако лучше съесть пару кусочков и на этом остановиться, — отметила эксперт.

Помимо прочего, диетолог добавила, что употребление арбуза должно происходить как отдельный прием пищи, так как он может спровоцировать процесс брожения и проблемы с желудком.

Лучше съесть ягоду через промежуток времени после основного приема пищи или вместо обеда, чтобы исключить вероятность вздутия живота.

Диетолог также предупредила, что употребление в пищу июньских арбузов опасно для здоровья, так как ранние плоды напичканы стимуляторами роста. Особенную осторожность в этом отношении следует проявить детям и беременным женщинам, отметила врач.