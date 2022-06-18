Путин заявил о развитии двусторонних отношений России с Боснией и Герцеговиной

Фото: Администрация президента РФ

В современных условиях у России с Боснией и Герцеговиной имеются сложности, связанные с поддержкой балканским государством антироссийских санкций, однако отношения стран будут развиваться. Об этом в субботу, 18 июня, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членом президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорадом Додиком.

— Отношения продолжаются и будут развиваться, особенно с теми, кто хочет поддерживать эти отношения, — подчеркнул российский лидер.

Глава государства отметил, что Додик «как раз относится к подобным людям». Президент России подчеркнул, что в Москве осведомлены о позиции сербского политика относительно антироссийских санкций и высоко ценят эту точку зрения, пишет ТАСС.

Владимир Путин заметил, что у него с Додиком сложились «очень добрые отношения» с тех пор, когда балканский политик возглавлял Республику Сербскую. Российский лидер поблагодарил члена боснийского президиума за визит и выразил надежду, что для представителя сербской автономии он был «небесполезным и интересным».

В ходе этой же встречи Милорад Додик поблагодарил Путина за сохранение цен на газ в Республике Сербской.