Дело бывшего замглавы Генштаба ВС РФ будет рассмотрено в закрытом режиме

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Уголовное дело бывшего заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Халила Арсланова будет рассмотрено в закрытом для журналистов и слушателей режиме. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщили журналистам в пресс-службе суда.

— Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения и постановил провести рассмотрение дела Арсланова Х. А. и двух других обвиняемых по его делу в закрытом режиме. Следующее заседание назначено на 24 июня в 14:00, — сказали в судебной инстанции.

Государственное обвинение обосновало просьбу о закрытии процесса наличием в деле материалов, которые могут в теории составлять служебную тайну, пишет ТАСС.

Помимо Арсланова, по делу проходят экс-начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления российской армии полковник Павел Кутахов и военный пенсионер Игорь Яковлев.

По версии следователей, обвиняемые от имени Минобороны заключили госконтракты с компанией «Воентелеком» на поставку оборудования для наземных станций спутниковой связи и центров мониторинга по заведомо завышенной стоимости.

При этом под стражей находится только Арсланов. По делу проходят еще три человека, признавших вину и заключивших досудебное соглашение, в том числе экс-подчиненный замглавы Генштаба генерал-майор Александр Оглоблин, уже осужденный на 4,5 года колонии.