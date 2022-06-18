ПМЭФ
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Хиллари Клинтон: В случае переизбрания Трампа США вышли бы из НАТО

Егор Провоторов
В мире
Хиллари Клинтон: В случае переизбрания Трампа США вышли бы из НАТО
Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Соединенные Штаты вышли бы из Североатлантического альянса (НАТО), если бы Дональда Трампа переизбрали главой государства в 2020 году, заявила в пятницу, 17 июня, оппонент политика на выборах 2016 года Хиллари Клинтон.

По словам экс-госсекретаря США, Трамп мог бы спровоцировать выход Штатов из НАТО. Бывший кандидат в президенты страны назвала последовательное расширение альянса на восток после распада Советского Союза верной политикой.

— Я всегда верила в расширение НАТО и считаю аргументы против этого в лучшем случае наивными, поскольку то, что мы сейчас видим, наглядно показывает, почему это было необходимо, — заметила Клинтон.

По информации Financial Times, которое взяло интервью у американского политика, возвращение Трампа в Белый дом в 2024 году могло бы дать России «реальный шанс одержать победу» на Украине.

Хиллари Клинтон заявила, что республиканец попытается стать главным кандидатом от этой партии на президентских выборах. Сама политик заявила, что не намерена участвовать в праймериз Демократической партии, поскольку не будет ослаблять позиции действующего американского лидера Джо Байдена, пишет ТАСС.

В конце мая в штабе Клинтон рассказали, что она организовала утечку данных о якобы связях Трампа с Россией.

Хиллари Клинтон Дональд Трамп США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет дела Пушкину до наших кабачков

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Создаем центры притяжения

Александр Шаргунов
Александр Шаргунов

Память о первых апостолах

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Все мнения
О проекте