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Соединенные Штаты вышли бы из Североатлантического альянса (НАТО), если бы Дональда Трампа переизбрали главой государства в 2020 году, заявила в пятницу, 17 июня, оппонент политика на выборах 2016 года Хиллари Клинтон.

По словам экс-госсекретаря США, Трамп мог бы спровоцировать выход Штатов из НАТО. Бывший кандидат в президенты страны назвала последовательное расширение альянса на восток после распада Советского Союза верной политикой.

— Я всегда верила в расширение НАТО и считаю аргументы против этого в лучшем случае наивными, поскольку то, что мы сейчас видим, наглядно показывает, почему это было необходимо, — заметила Клинтон.

По информации Financial Times, которое взяло интервью у американского политика, возвращение Трампа в Белый дом в 2024 году могло бы дать России «реальный шанс одержать победу» на Украине.

Хиллари Клинтон заявила, что республиканец попытается стать главным кандидатом от этой партии на президентских выборах. Сама политик заявила, что не намерена участвовать в праймериз Демократической партии, поскольку не будет ослаблять позиции действующего американского лидера Джо Байдена, пишет ТАСС.

В конце мая в штабе Клинтон рассказали, что она организовала утечку данных о якобы связях Трампа с Россией.