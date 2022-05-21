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В штабе Клинтон рассказали, что она организовала утечку данных о якобы связях Трампа с Россией

Араз Салехов
В мире
В штабе Клинтон рассказали, что она организовала утечку данных о якобы связях Трампа с Россией
Фото: YouTube

Бывший госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон в ходе президентских выборов в 2016 году согласилась с планами своего избирательного штаба касательно организации утечки в СМИ информации о якобы связи между своим соперником на выборах республиканцем Дональдом Трампом и российским Альфа-банком. Об этом в субботу, 21 мая, сообщил экс-менеджер избирательной кампании бывшей первой леди страны Робби Мук.

— Мы обсуждали это с Хиллари. <...> Она согласилась с этим решением, — сказал он.

По его словам, в тот период они обнаружили странную активность в киберпространстве, которая наводила на мысль о связи между компанией Трампа и российской финансовой организацией. Однако Федеральное бюро расследований (ФБР) США заявило об отсутствии какой-либо связи между Trump Organization и Альфа-банком, сообщает ТАСС.

Напомним, что экс-президент США может в третий раз поучаствовать в выборах главы государства в качестве кандидата. Однако на данном этапе он официально не объявлял о своих планах избираться на этот пост.

При этом Трам заявил, что действующий глава государства Джозеф Байден нанес Америке больше вреда, чем пять худших президентов страны вместе взятые. По его словам, в конфликте на Украине виноват непосредственно Джо Байден.

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