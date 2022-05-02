Трамп заявил, что Байден причинил США больше вреда, чем «пять худших президентов страны»

Фото: Whitehouse

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что нынешний лидер США Джо Байден нанес Америке больше вреда, чем пять худших президентов страны вместе взятые.

— Вы можете взять пять худших президентов за всю американскую историю, собрать их вместе, и они не смогли бы причинить — и не причинили — вред, который нанес Байден нашей стране всего за 16 месяцев, — выразил свое мнение Трамп.

Он добавил, что в конфликте на Украине виноват непосредственно Джо Байден.

Трамп подытожил, что Штаты «катятся в ад», однако это можно будет исправить, если не будет слишком поздно, передает РИА Новости.

До этого экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сказал, что нынешняя американская власть несет ответственность за высокую инфляцию и рост цен на бензин, а Байден лично убил «американскую мечту». По словам бывшего президента, он мог бы предотвратить российскую спецоперацию на Украине, если бы в настоящее время был у власти.

В свою очередь ведущий программы The Next Revolution на телеканале Fox News Стив Хилтон заявил, что ни один лидер США не наносил стране столько ущерба, сколько нанес Байден.