Трамп заявил, что Байден причинил США больше вреда, чем «пять худших президентов страны»
Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что нынешний лидер США Джо Байден нанес Америке больше вреда, чем пять худших президентов страны вместе взятые.
— Вы можете взять пять худших президентов за всю американскую историю, собрать их вместе, и они не смогли бы причинить — и не причинили — вред, который нанес Байден нашей стране всего за 16 месяцев, — выразил свое мнение Трамп.
Он добавил, что в конфликте на Украине виноват непосредственно Джо Байден.
Трамп подытожил, что Штаты «катятся в ад», однако это можно будет исправить, если не будет слишком поздно, передает РИА Новости.
До этого экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сказал, что нынешняя американская власть несет ответственность за высокую инфляцию и рост цен на бензин, а Байден лично убил «американскую мечту». По словам бывшего президента, он мог бы предотвратить российскую спецоперацию на Украине, если бы в настоящее время был у власти.
В свою очередь ведущий программы The Next Revolution на телеканале Fox News Стив Хилтон заявил, что ни один лидер США не наносил стране столько ущерба, сколько нанес Байден.