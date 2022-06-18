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Попова: За границей уже должны были определить причины неизвестного гепатита

Егор Провоторов
Общество
Попова: За границей уже должны были определить причины неизвестного гепатита
Фото: Пресс-служба Госдумы

При всех технологических возможностях уже можно было бы определить причину возникновения гепатита неизвестной этиологии у детей за границей, однако на данный момент результата нет. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в субботу, 18 июня, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

В настоящий момент в мире зарегистрировано несколько сотен вероятных случаев острого гепатита неизвестного происхождения, в ряде из них пациентам требовалась трансплантация печени, имели место также и летальные исходы.

— Пока коллеги в разных странах, которые сталкиваются с этим заболеванием, не определили причину его возникновения. При всех сегодняшних технологических и технических возможностях, мне кажется, это уже можно было бы сделать, но пока результата нет, — заметила Попова.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что ведомство постоянно и внимательно следит за всеми публикациями на данную тему, пишет РИА Новости.

Накануне Попова заявила, что в ведомстве не наблюдают высоких рисков заражения обезьяньей оспой для россиян.

Роспотребнадзор гепатит Анна Попова
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