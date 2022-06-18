Синоптики рассказали о теплой погоде в Москве 18 июня

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В субботу, 18 июня, столичный регион и Московская область окажутся на северо-восточной периферии антициклона. При переменной облачности местами пройдут небольшие кратковременные дожди.

Воздух в Москве прогреется до плюс 21 градуса, в Подмосковье — до 23 градусов выше нуля. Ветер будет дуть западный, 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба при относительной влажности воздуха порядка 50 процентов, передает портал «Метеоновости».

— Погода в столичном регионе вполне комфортна и соответствует всем климатическим параметрам. Кислородный режим — благоприятный. Такие погодные условия надо использовать с пользой для здоровья, — подчеркнули синоптики.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в выходные в столичном регионе. По его словам, 18–19 июня ожидается переменчивая погода с солнечными днями и ливнями. Среднесуточная температура при этом будет соответствовать климатической норме лета.