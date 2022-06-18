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Западные СМИ отреагировали на выступление Путина на ПМЭФ

Араз Салехов
В мире
Западные СМИ отреагировали на выступление Путина на ПМЭФ
Фото: Администрация президента РФ

Выступление президента России Владимира Путина в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вызвало оживленную реакцию и дискуссию в западных СМИ.

Так, авторы итальянской газеты Corriere Della Sera назвали неожиданной тему окончания однополярного мира. В частности, в своей работе обозреватели отметили сравнение Евросоюза с «американской колонией», которая действует вопреки интересам своих граждан, и предложение главы РФ другим государствам «освободиться от западного ига».

«Вызывающая» и «воинственная» — именно так описали речь российского лидера авторы испанского издания La Nacion. The Wall Street Journal в свою очередь отметил поддержку Путина со стороны некоторых европейских лидеров. Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что антироссийские санкции нанесут серьезный удар по экономике всего Евросоюза.

Аналитики португальского портала Publico в речи главы РФ выделили слова, связанные с поддержкой многополярного мира «сильными и суверенными» государствами, сообщают «Известия».

Напомним, что 17 июня Путин выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В ходе мероприятия глава государства предложил снизить ставку по льготной ипотеке до семи процентов. По его словам, после снижения ставки срок действия программы льготной ипотеки сохранится до конца этого года.

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