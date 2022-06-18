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Евгений Стычкин рассказал, почему отказывается снимать жену в своих проектах

Араз Салехов
Общество
Евгений Стычкин рассказал, почему отказывается снимать жену в своих проектах
Фото: Михаил Садчиков — младший

Жена актера Евгения Стычкина Ольга Сутулова подхватила вторую волну популярности: за последний год с ее участием вышло более семи картин. Но при этом именитый актер не торопится звать возлюбленную в свои проекты.

— Жену не снимаю, потому что не кормит, — сыронизировал он.

Однако после Стычкин объяснил свое решение тем, что хочет избежать разногласий на съемочной площадке.

— Супруга очень сильная, у нас нет субординации для того, чтобы я мог точно ею управлять. А я монструозный режиссер, то есть отношусь с нежностью, но всегда добиваюсь того, чего хочу от артиста. Ну, почти всегда. Поэтому пока не рисковал, набираю опыт, вес, — цитирует его Starhit.

В среду, 1 июня, актеры Евгений Стычкин и Ольга Сутулова принимают поздравления от поклонников и коллег. Супруги поделилась счастливым известием: артистка стала мамой во второй раз, а для актера это шестой ребенок. Так, у пары родился сын.

Возлюбленные уже воспитывают общего сына Михаила, который родился в 2020 году. У Стычкина есть старшая дочь от первой избранницы, а также трое детей от пианистки Екатерины Сканави.

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