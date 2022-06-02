Евгений Стычкин стал отцом в шестой раз

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В среду, 1 июня, актеры Евгений Стычкин и Ольга Сутулова принимают поздравления от поклонников и коллег. Супруги поделилась счастливым известием: артистка стала мамой во второй раз, а для актера это шестой ребенок.

Стычкин поспешил объявить новость о рождении наследника.

— Всем привет! Я давно не говорил с вами здесь, а сегодня, в День защиты детей, у нас родился сын. Я желаю ему мира для него и всех остальных детей, — поделился артист известием из больничной палаты.

Звездных супругов тут же поздравили подписчики с этим событием.

«Поздравляем! Дай Бог здоровья малышу и маме, а многодетному папе много возможностей, как моральных, так и материальных!»; «Мира, счастья и добра!»; «Это же прекрасно! Сил вам и здоровья!» — написали фанаты, передает Starhit.

Пара уже воспитывает общего сына Михаила, который родился в 2020 году. У Стычкина есть старшая дочь от первой избранницы, а также трое детей от пианистки Екатерины Сканави.

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