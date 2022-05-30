Жена Гуфа раскрыла пол новорожденного ребенка

Фото: t.me/thealexguf

Супруга рэпера Гуфа Юлия, которая 26 мая подарила музыканту ребенка, призналась, что у них родилась девочка.

В соцсетях она выложила фотографию детской комнаты, которая украшена розовыми воздушными шарами.

— Добро пожаловать домой, моя маленькая леди. Даже не верится, что мы родители такой прекрасной девочки, — цитирует молодую маму Газета.ру.

До этого Юлия рассказала о своем опыте родов. Она призналась, что схватки проходили достаточно болезненно, а врачи не отходили от нее целые сутки.

26 мая рэп-исполнитель Алексей Долматов, также известный как Гуф, стал отцом во второй раз. Фотография Юлии и Алексея Долматовых появилась в соцсетях. На снимке родители в больничной палате держат на руках новорожденного ребенка. Пара сразу не сообщила пол малыша. Раскрывать имя ребенка родители также не стали. В комментариях под постом пару поздравили с пополнением: «От души поздравляю вас»; «Квинтэссенция счастья»; «Растите здоровенькими и счастливыми».

Недавно инстаблогерша Айза рассказала о ситуации, после которой ушла от рэпера Гуфа. Пара поженилась в 2008 году, в 2010 году у влюбленных родился сын Сами, а в 2014 году они объявили о разводе.