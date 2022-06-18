На Russpass открыта продажа билетов на выставку коллекции братьев Морозовых

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Россия, Москва, улица Волхонка, 12 Карта всех событий

В цифровом туристическом сервисе Russpass теперь можно приобрести билеты на выставку ГМИИ имени А. С. Пушкина «Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых». Об этом в субботу, 18 июня, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Открытие выставки назначено на 28 июня. Продажа билетов уже началась, их можно приобрести на сайте. Кроме того, по купленному билету можно осмотреть все экспозиции в главном здании, а также в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков.

Стоимость взрослого билета на Russpass — 1200 рублей, детского (от 7 до 17 лет включительно) — 600 рублей. Для детей до 6 лет вход на выставку свободный, однако для этого необходимо оформить бесплатный детский билет на сайте. При этом сопровождающему придется приобрести билет за полную стоимость.

Более подробную информацию о выставке можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина назвала самые популярные функции сервиса Russpass. Так, бронирование гостиниц, покупка железнодорожных и авиабилетов и подбор тематических экскурсий по разным городам являются одними из самых популярных функций вышеуказанного сервиса.