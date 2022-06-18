Силы ЛНР продолжают переговоры о сдаче в плен с боевиками на заводе «Азот» в Северодонецке

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Луганской народной республики (ЛНР) продолжают вести переговоры с украинскими боевиками о возможной сдаче последних в плен. Национальные батальоны Украины, как уточняется, держат оборону на комбинате «Азот» в Северодонецке. Об этом в субботу, 18 июня, сообщил комендант города Виктор Дубина.

— Переговоры о возможной сдаче продолжаются, хотя пока безрезультатно, — цитирует его РИА Новости.

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские власти запросили открытие гуманитарного коридора для выхода гражданских с территории комбината «Азот» в Северодонецке. В Минобороны расценивают просьбу Киева как план по эвакуации уцелевших подразделений ВСУ под прикрытием гуманитарной акции по «мариупольскому сценарию».

Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что украинские боевики, заблокированные на заводе «Азот» в Северодонецке, ищут возможность для переговоров и выдвигают условия для своего выхода с предприятия. По его словам, на заводе есть и гражданские лица. Их количество на данный момент определить невозможно, однако известно, что некоторые из них связываются с родными и подтверждают, что живы и прячутся в бомбоубежищах.