Льготами по аренде городской недвижимости воспользовались 350 предпринимателей

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Порядка 350 бизнесменов воспользовались городской поддержкой в виде льготной ставки, при этом ею могут воспользоваться 780 индивидуальных предпринимателей и организаций, арендующих помещения у города. Об этом в субботу, 18 июня, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

— Такими постоянными мерами поддержки сегодня пользуются 350 представителей малого бизнеса, которые арендуют помещения площадью до 300 квадратных метров. Минимальную ставку получили 48 арендаторов, льготная одобрена для 302 предпринимателей. Общая площадь занимаемых ими помещений превышает 65 тысяч квадратных метров, — отметил он.

При этом руководитель столичного департамента добавил, что за этот год они смогут сэкономить на аренде городской недвижимости 657 миллионов рублей. На официальном сайте мэра Москвы уточнили, что такие льготы предназначены для предпринимателей, у которых не имеется задолженностей по арендной плате и неустойкам.

Напомним, что более 16,5 тысячи столичных организаций обратились за мерами антикризисной поддержки к началу июня. Руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов отметил, что 4,5 тысячи компаний уже фактически получили помощь на общую сумму 19,8 миллиарда рублей.